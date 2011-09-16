Украина приглашена в Европейскую сеть детских Омбудсменов

Украина приглашена к членству в Европейской сети Омбудсменов по правам детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО по приглашению Европейской сети Омбудсменов по правам детей (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children) принял участие в ежегодной конференции в Варшаве.

В сообщении указывается, что Европейская сеть Омбудсменов по правам детей приветствовала решение Президента Украины о создании института Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. Участники конференции выразили надежду, что это будет способствовать укреплению процедур защиты прав и интересов детей в Украине. Кроме того, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко получил предложение относительно его членства в Европейской сети Омбудсменов по правам детей.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что вопрос присоединения Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка к ENOC особенно актуален в контексте председательствования нашего государства в Комитете министров Совета Европы, одним из приоритетов которого является именно защита прав детей.

«Опыт участия в конференции такого уровня непременно пригодится для разработки проекта Стратегии Совета Европы относительно прав детей на 2012-2015 годы, которую разрабатывает Украина в рамках председательствования в Совете Европы», – подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Функции, задачи, основные методы работы Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, определены Указом Президента Украины, и опыт работы в течение первого месяца полностью отвечают стандартам Совета Европы и Европейской сети Омбудсменов по правам детей.

«Главная задача Уполномоченного – услышать каждого ребенка, принять все меры, привлечь всевозможные инструменты для восстановления ущемленных прав ребенка», – сказал Ю.ПАВЛЕНКО и добавил: «Весьма важно то, что большая часть обращений к Уполномоченному поступила именно от детей».

Кроме того, Ю.ПАВЛЕНКО имел возможность ознакомиться с опытом Польши, где институт детского Омбудсмена введен отдельным Законом.

*** Европейская сеть Омбудсменов по правам детей создана в 1997 году и объединяет организации, занимающиеся защитой прав детей, из 32 стран Европы.

Главными задачами ENOC является содействие полному выполнению положений Конвенции ООН по правам ребенка, необходимость поддержки прав детей, а также распространение информации об их защите.