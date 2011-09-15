Погода на завтра

16 сентября, по прогнозам синоптиков, в Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в южных, восточных и в большинстве центральных областей, а днем в Крыму, Приазовье и в Луганской области ожидается небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных областях, Винницкой и Черкасской областях ночью 6-11°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 10-15°, в Крыму и на побережье морей 15-20°, днем 19-24°, на юге до 28°.

В Киеве и области осадков не предусматривается. Температура по области ночью 6-11°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью около 10°, днем 17-19°.

15 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 18°.