Завтра в Украине дожди

Завтра в Карпатском регионе Украины, ночью и утром в северных областях, а днем и в центральной части местами небольшие дожди, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Украгидрометцентре.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части до 33°; в северных и большинства западных областей ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киевской области в четверг ночью и утром отдельные небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре в районе Киева 18°.