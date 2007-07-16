90 человек отравились на свадьбе

Вчера в инфекционные отделения Володимирецкой центральной районной больницы и Кузнецовской городской больницы Ривненской области с предварительным диагнозом “гастро энтероколит” был госпитализирован 91 человек, в том числе 19 детей в возрасте до 14 лет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, люди были госпитализированы после свадьбы 14 июля в с.Малый Жолудск Володимирецкого района, на котором находилось около 200 человек из шести сел района. Протекание заболевания - средней и легкой степени.