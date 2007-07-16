В США пациентов навещают врачи-роботы

Некоторые врачи в США начали использовать робота с возможностью видеоконференции для обхода своих больных, находясь в нескольких километрах от госпиталя. Майкл Чан, исполнительный директор компании-производителя, считает, что их новинка позволяет врачам присутствовать сразу в нескольких местах, что повышает эффективность работы врачей.

В одном из госпиталей Балтимора специалист по снижению веса, Алекс Гандсас использует робота, оснащенного монитором, микрофоном и джойстиком, для контроля состояния своих пациентов. Будучи членом консультативного совета компании-производителя роботов InTouch Technologies, А. Гандсас предложил администрации проверить эффективность использования робота в больничных условиях. Испытания показали, что с помощью робота сокращается срок пребывания больных в госпитале, сообщает Associated Press.

Гандсас использует робота для того, чтобы произвести осмотр пациентов, находясь вне больницы по вечерам или при возникновении экстренной необходимости. По его словам, пациентам очень понравилось это нововведение. "Они бы с удовольствием общались со мной только через робота", - отметил врач. Робот также используется для телеконференции с переводчиком в случае, если врач не говорит на языке пациента.

Больным очень нравится возможность вызова доктора практически в любое время. Медсестра, Флоренс Форд, которая сопровождает робота на "вызовы" уже на протяжении 18 месяцев, считает, что больные хорошо реагируют на нововведение, т.к. "им важно видеть лицо доктора, это придает им уверенность".

В настоящий момент около 120 роботов используются в госпиталях в разных странах мира. Их используют пока только в качестве средства видеосвязи, но уже идет работа над расширением их возможностей.

РБК