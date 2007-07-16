Ливийцы согласились на компенсацию: $1 миллион за каждого умершего ребенка
09:12, 16 июля 2007Страна
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Ливийский фонд Каддафи сообщил, что родственники детей, умерших от заражения ВИЧ-инфекцией, согласились принять денежную компенсацию в размере 1 млн дол. за каждого умершего, передает радио «Свобода».
Информация об этом появилась накануне повторного рассмотрения в понедельник дела пяти болгарских медсестёр и одного палестинского врача. Их обвиняют в умышленном заражении 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека.
Высшая судебная инстанция Ливии на днях подтвердила смертный приговор всем шести иностранным медикам. Накануне этого решения фонд Каддафи уже сообщал о достигнутом компромиссе, который мог бы спасти жизни осужденных врачей.
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