Американские ученые совершили прорыв в области хирургии рака

Американские ученые изобрели краску, которая поможет хирургам удалять раковые клетки более точно и, таким образом, предотвратит рецидив болезни.

По статистике 80% злокачественных опухолей возвращаются из-за недоудаленных раковых клеток, поэтому полное и точное удаление опухоли очень важно, а в случае опухоли мозга это жизненно необходимо, т.к. окружающие опухоль нейроны не должны пострадать. В настоящее время хирурги во время операции вынуждены полагаться на такие показатели, как цвет, структура и кровоснабжение клеток, а разница иногда бывает едва уловимой.

Ученые из Исследовательского института детской больницы Сиэтла и Центра исследования рака имени Фреда Хатчинсона разработали краску из молекулы chemotoxin, сообщает Би-би-си. Ранее chemotoxin использовали при проведении биопсии опухоли мозга, но никогда не изучалось их воздействие на здоровые клетки. Новое исследование показало, что chemotoxin окрашивает многие раковые клетки, хотя пока до конца неизвестно, какие именно.

Молекула краски излучает свет в инфракрасном спектре, и этот свет помогает определить раковые клетки. Проводя эксперимент на мышах, ученые смогли определить раковую опухоль диаметром не более 1 мм. Ученые считают, что краска может использоваться в лечении пациентов с 18-месячного возраста.

Автор исследования, доктор Джеймс Олсен, сказал, что "позволяя хирургам видеть рак, который ранее был невидим, мы даем нашим пациентам шанс". Д. Олсен добавил, что его самая большая мечта состоит в том, чтобы "разработанная краска кардинально изменила лечение рака".

Профессор Джон Грифитс, представитель Исследовательского института раковых исследований Кембриджа, в свою очередь, согласился, что приветствуется любое открытие, ведущее к упрощению диагностики рака. Однако он добавил, что прежде, чем применять краску на практике надо объяснить, почему она окрашивает только раковые клетки, и не будет ли краска токсична для человека.

РБК