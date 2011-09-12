Завтра в Украине до 26° тепла

Завтра в отдельных регионах Украины пройдут дожди, днем до 26° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 13 сентября будет переменная облачность. Ночью, утром в северных и западных, днем в восточных, в большинстве центральных областей и на севере Левобережья местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, в восточных, Черниговской и Сумской областях 7-12°; днем 21-26°, в южной части местами 28-31°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

В столице ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

12 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Одессы 17°; в Днепре возле Киева 19°.