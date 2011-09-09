Табачник хочет ввести в школах ежедневные уроки физкультуры

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает необходимым ввести в школах ежедневные уроки физкультуры.

Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю 20-й годовщины украинского спорта за годы независимости и Дня физической культуры и спорта, которые состоялись 8 сентября в Киеве, сообщает официальный сайт Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

"Задача Министерства образования и науки, молодежи и спорта сделать так, чтобы в соответствии с нашим новым образовательным стандартом каждый день от первого до одиннадцатого класса у нас обязательно был ежедневный урок физической культуры”, – сказал Д.ТАБАЧНИК.

“Нам не нужны оценки, нам нужно 45 минут двигательной активности для каждого ребенка ежедневно ", – добавил он.