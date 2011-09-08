Украинцы тратят на разрешения и справки 20 млрд. грн. в год

Антимонопольный комитет Украины подсчитал статистику количества и стоимости платных услуг, которые представляются в стране, для получения всевозможных разрешений, лицензий, справок, согласований и т.д. По данным комитета, украинцы тратят на разрешения и справки 20 миллиардов гривень в год, пишет «Дело».

По данным АМК, только в центральных органах власти украинцам предлагают почти 800 видов услуг. Из них в министерствах – 244, в госагентствах – 42, в разнообразных службах – 100, в инспекциях и других госпорганах – 408.

Еще 2760 услуг украинцы получают на местном уровне. В это число входят административные услуги, платные услуги, связанные с административными, хозяйственные и другие.

Среди всего этого разнообразия – услуги БТИ, платные медуслуги, разрешения на предпринимательскую деятельность, ветеринарные услуги, услуги в сфере строительства, ритуальные услуги, платные услуги МВД и т. д.

В 2010 году за оказание всего этого массива услуг украинцы отдали приблизительно 20 млрд. грн. Из этой суммы почти 1,8 млрд. грн. стоили услуги, предоставляемые центральными органами исполнительной власти и 18, 6 млрд. грн. – местными. За первое полугодие 2011 года показатели соизмеримы: 805,9 млн. грн. – услуги центральных органов, 9,8 млрд. грн. – местных.

При этом количество услуг по регионам отличается в разы.

Рекордсменом является Львовская область, где украинцы сталкиваются более чем с 11 тысячами услуг. Из них 3009 – административных, 2965 – платных услуг, связанных с административными. Менее всего услуг в Антимонопольном комитете насчитали в Крыму – чуть более 1000 услуг.

При этом согласно информации, которую озвучил глава Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО на последнем заседании Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины, в большинстве органов власти отсутствуют стандарты предоставления административных услуг.

В качестве примера он привел Донецкую область, где местное Госуправление охраны окружающей среды в 2010 году за одинаковую услугу брало плату с разных потребителей, отличавшуюся в 7 раз (от 204 грн. до 1428 грн.).

Среди нарушений, установленным антимонопольным ведомством, зафиксировано завышение платы за административные услуги. В частности, В.ЦУШКО обратил внимание на услугу периодического медосмотра водителей транспортных средств. Как оказалось, услуга включает определение группы крови и резус-фактора, которые и так известны – определяются при рождении и в течение жизни не меняются. При этом на определение группы крови и резус-фактора приходится 27% общей стоимости услуги медосмотра.