Самые безопасные регионы в Украине

Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области являются самыми безопасными регионами нашей страны. Показатель количества убийств в этих областях самый низкий в стране - 9-11 случаев в год на сто тысяч населения.

Об этом сообщает журнал WeeklyUA, опубликовавший рейтинг украинских регионов «Где в Украине жить хорошо». Рейтинг основан на результатах первого посткризисного исследования качества жизни в Украине, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).

Для сравнения, в Киевской области этот показатель в три раза выше - 30 убийств на 100 тыс. населения, что сравнимо с уровнем преступности в одной из самых криминальных стран мира — Ямайке.

Другой пример — Запорожская область. Этот регион занимает четвертое место в стране по уровню доходов, но в то же время является абсолютным рекордсменом по количеству краж и грабежей на тысячу человек населения. Полюсом преступности в регионе считается город Мелитополь, в котором только по официальной статистике происходит в среднем два тяжких или особо тяжких преступления в сутки. С января по июнь текущего года в городе было зафиксировано около 840 преступлений, что из расчета на тысячу человек населения, в полтора раза больше показателя Киева.