Проект «Журналистика цифрового будущего» объявляет конкурсный набор на обучение

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Могилянская школа журналистики (НаУКМА) объявляют конкурс на участие в проекте «Журналистика цифрового будущего». Целью проекта является обучение журналистов и редакторов - лидеров ньюз-румов будущего – путем приобщения их к цифровой культуре новых медиа. Слушатели получат знания и навыки цифрових технологий сбора, обработки и распространения информации от лучних украинских и зарубежных преподавателей.

Обучение проходит в виде недельных модулей в течение 8 месяцев. Каждый модуль посвящен различным аспектам/проблемам создания контента и распространения его среди аудиторий. Апрельский модуль будет выездным (в этом году это лучшие редакции Вашингтона и Нью-Йорка ) и будет предложен лучним слушателям по результатам работы в течение всего периода обучения.

Заявки принимаются с 7 сентября по 3 октября 2011 года (включительно). Для участия в открытом конкурсе заявители должны предоставить следующие документы:

· Заполненную аппликационную форму (см. Инструкцию ниже), где указывается уровень образования аппликанта, его опыт и характер медийной деятельности, уровень владения компьютером и уровень знания английского языка.;

· Заявитель должен предоставить письмо поддержки от работодателя, в котором указывается, что работодатель не возражает против отсутствия работника на рабочем месте в течение его пребывания на учебе (на весь рок обучения - 8 недель на протяжении 8 месяцев);

· Образцы цифровых творческих наработок (фотографий, аудио-или видео работ, блогов или сайтов), которые бы демонстрировали заинтересованность аппликанта в цифровых технологиях.

11-12 октября 2011 года будет проведен тест, который определит уровень знаний и владения журналистами навиками цифрових медиа.

18-19 октября2011 года состоится собеседование с членами приемной комиссии.

Начало обучения - 7 ноября 2011 года. Обучение на проекте – бесплатное .

Напоминаем, что «Журналистика цифрового будущего» является совместным проектом фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национального университета «Киево-Могилянская академия»​​. За 4 года существования 90 выпускников получили уникальные знания, которые поспособствовали их профессиональному и карьерному росту. 20 выпускников занимают сей час позиции главных редакторов, шеф-редакторов, руководителей медиа-холдингов. Инвестиции фонда «Развитие Украины» в проект составили уже более 1,5 млн. долларов США.

За более подробной информацией обращайтесь: fdu.org.ua; j-school.kiev.ua

Аппликационную форму можно скачатьздесь: http://j-school.kiev.ua/aplicant/AnketaDFJ.pdf

(Скачайте файл, заполнитеАнкету, нажмите кнопку "Submitbyemail", что сформирует*.xml файл и предложит его отослать в наш адрес. Просьба (только в крайнем случае!) не посылать Анкеты в сканированном варианте, или просто сохраненный pdf-не все данные сохраняются).

Анкету, письмо работодателя и свои работы – Вы можете отправить электронным письмом на адрес Программы. Если Вы пройдете первый тур отбора и Вас пригласят на тестовое задание и собеседование – письмо работодателя Вы должны принести с собой в распечатанном виде.

Контактные лица:

Александр Власенко - руководитель образовательных проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

тел. +38 (044) 502-52-16, +38 (050) 348-47-43

e-mail: avlasenko@fdu.org.ua

Евгений Федченко - руководитель Программы, НаУКМА, Могилянская школа журналистики

тел. / факс +38 (044) 463-77-02

e-mail: info@dfj.org.ua

Программа DFJ:

04655, г. Киев, ул. Волошская 8 / 5, корп. 4, оф. 404, Могилянская школа журналистики