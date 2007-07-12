85-летний одноногий инвалид-фронтовик прыгнул с парашютом

В Донецкой области 85-летний инвалид-фронтовик Алексей МИХЕЕВ, не имеющий одной ноги, совершил прыжок с парашютом.

Житель Докучаевска посвятил свой прыжок 90-летнему юбилею областной газеты "Донбасс". Как пишет газета, до этого ветеран имел в своем активе четыре прыжка с парашютом, однако совершил их еще 65 лет назад с борта тяжелого бомбардировщика в годы войны.

Ветеран смастерил башмак на специальной подошве и каждый день тренировался по собственному методу. Первые недели он прыгал с табурета, а потом с письменного стола с дополнением в виде скамеечки, репетируя таким образом приземление.

Расходы по оплате на организацию прыжка взяли на себя земляки А.МИХЕЕВА, они же предоставили ветерану транспорт, чтобы доставить его на летное поле. Перед посадкой в самолет врач удостоверила, что давление и пульс у ветерана в полной норме.

Прыжок А.МИХЕЕВ совершил в сопровождении инструктора Юрия ОСИЧНОГО, который после приземления рассказал, что во время парения под куполом парашюта с высоты 3,5 тысяч метров ветеран развлекал его песнями о крыльях.