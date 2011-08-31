Каждая районная поликлиника должна иметь украинский маммограф

Кабинет министров Украины принял решение разработать программу по обеспечению каждой районной поликлиники отечественными маммографами на протяжении 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«По крайней мере, одна застарелая проблема будет раз и навсегда решена. Здоровье женщин будет под надежным контролем. И мы выйдем на показатели профилактики тяжелых заболеваний молочных желез, которые есть в передовых странах», - сказал Н.АЗАРОВ.