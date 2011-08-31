Минобразования и Минздрав разработают механизм медосмотров детей в школах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта и Министерству здравоохранения разработать механизм медицинских осмотров детей в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе заседания Кабинета Министров Украины.

«Ужасно, что у нас дети умирают на уроках физкультуры, и то не из-за чрезмерных нагрузок. Поэтому вопрос не формальных, как к 1 сентября, а углубленных периодических медицинских осмотрах в школах и детсадах мы должны поставить принципиально и поставить на первый план», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что механизм медосмотров должен быть введен уже со следующего года.

При этом премьер заметил, что 58% учащихся в Украине больны, и в первую очередь - сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также глава правительства обратил внимание на проблему нерационального и несбалансированного питания детей, а также на их малоподвижный образ жизни.

Н.АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрена концепция Общегосударственной целевой программы развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы.