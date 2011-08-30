В Полтаве 3-летний мальчик выпал из окна второго этажа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 26-летняя мать оставила 3-летнего ребёнка на 7-летнюю дочку, когда дети спали. Девочка говорит, что проснулась от громкого крика братика, выглянула на улицу и увидела его лежащим на земле возле дома в крови.

Малыша также заметили прохожие и вызвали «скорую». Мальчика доставили в реанимационное отделение детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Малыш находится в коме.

В ходе опросов соседей и родных женщины милиционеры выяснили, что глава семьи работает вахтовым методом и практически не бывает дома. Детей растит и воспитывает фактически только его жена.