В Ивано-Франковской области оздоровлено свыше 72 тыс. школьников

В Ивано-Франковской области в июне оздоровлено 72 тыс. 308 детей школьного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании координационного совета Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам летнего оздоровления детей.

Эти дети были оздоровлены в 745 лагерях различных типов. По оперативной информации, в этом году планируется оздоровить 96 043 ребенка.

За пределами Прикарпаття оздоровлен 881 ребенок. На выезд за границу на отдых Главное управление по делам молодежи и спорта облгосадминистрации предоставило разрешение 55 лицам.

На Прикарпатьи с 6 июля начал работу лагерь «Путешествует по миру» (Ворохта Яремчанского горсовета - УНИАН), который принял 410 детей из 32 школ-интернатов Украины.