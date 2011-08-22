Украина - донор медицинских кадров для многих стран

Украина стала донором медицинских кадров для многих стран — ежегодно за границу выезжает более 6 тыс. медиков, из-за чего в государстве часто не хватает рук.

Так прокомментировала достижения медицины за годы независимости председатель Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская.

«Украина стала донором медицинских кадров для многих стран, ежегодно теряя свыше 6 тысяч специалистов. В частности, в Киеве не хватает более 3 тысяч врачей и 4 тысяч медсестер. Больше всего от нехватки кадров страдают служба неотложной помощи, фтизиатрическая служба, рентгенслужба, патанатомическая и лабораторная службы. Укомплектованность врачами — 76%, треть работающих — пенсионного возраста. Особенно беспокоит участковая служба — в столице не хватает почти 900 врачей», — рассказала она.

К такой ситуации, по мнению эксперта, привели плохие условия труда украинских медиков.

«За 20 лет независимости в Украине поменялось 16 министров здравоохранения. Медицина финансируется по остаточному принципу. По уровню средней заработной платы отрасль занимает предпоследнее место, отставая от других бюджетных отраслей на 400–800 грн.

Не выделяются деньги на средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Ежегодно в среднем 25 медицинских работников столицы заболевают активной формой туберкулеза», - отметила Л. Канаровская.

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