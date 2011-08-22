На лекарства для больных гемофилией выделили 50 тыс грн

Кабинет министров выделил Министерству чрезвычайных ситуаций 50 тыс. грн. для закупки лекарственных средств для лечения лиц, больных гемофилией.

Соответствующее распоряжение № 785 от 17 августа размещено на сайте правительства.

Документом Министерству финансов поручено осуществить отмеченные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Министерству здравоохранения поручено в трехдневный срок подготовить и утвердить перечень и количество лекарственных средств; обеспечить распределение закупленных лекарственных средств между Министерством здравоохранения Автономной Республики Крым, главными управлениями (управлениями) здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций и заведениями здравоохранения, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, в соответствии с поданными заявками