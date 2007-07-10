Лишь один из двенадцати киевлян имеет медицинскую страховку (опрос)

Лишь 8,4% киевлян имеют медицинскую страховку. Такие данные опроса, проведенного социологической службой УНИАН.

И только 12,6% опрошенных пока еще не имеют страховки и планируют ее иметь. А 78,2% респондентов страховки не имеют и не планируют ее иметь. Еще 0,8% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Дальше в тех, кто пользуется медицинской страховкой, спрашивали, довольны ли они качеством медицинских услуг, которые предоставляются за страховкой. Выяснилось, что 37,9% тех, кто пользуется страховкой, вполне или в основном довольны услугами; 53% из тех, кто пользуется услугами страховой медицины, сказали, что в целом не довольны качеством услуг, а 9,1% - абсолютно неудовлетворены качеством медицинских услуг, которые предоставляются по страховке.