Украина с сентября должна быть обеспечена лекарствами - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявляет, что уже с сентября Украина должна нормально обеспечиваться медицинскими препаратами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом он сказал сегодня на совещании в Киеве.

А.КЛЮЕВ поручил ряду министерств и ведомств в недельный срок подготовить все предложения, в том числе проекты законодательных изменений, для своевременного обеспечения медицинскими препаратами системы здравоохранения Украины как в текущем году, так и на длительную перспективу.

Первый вице-премьер-министр назвал основные задания власти в этой сфере. Во-первых, речь идет о немедленном обеспечении медицинских учреждений необходимыми лекарствами уже сейчас, отметил он.

А.КЛЮЕВ также заявил, что необходимо всеми доступными способами прекращать коррупцию в отрасли. По его словам, правительство обязано обеспечить все условия для того, чтобы за бюджетные средства лекарственные препараты и медицинская техника закупались непосредственно у производителей. Он подчеркнул, что необходимо законодательно ограничить присутствие посредников в цепочке закупок, тем более, что подобная практика широко распространена в европейских странах.

А.КЛЮЕВ поддержал предложение Министерства финансов о необходимости разработки системы маркировки лекарств, которые закупаются за бюджетные средства. По его словам, не секрет, что они часто не доходят до граждан, а непосредственно направляются в продажу в аптеки.

Во-вторых, по его словам, чрезвычайно важно кардинально повысить контроль над качеством медицинских препаратов, присутствующих на рынке. Он подчеркнул, что мероприятия должны быть системными и действенными, поскольку речь идет о здоровье граждан Украины, которые либо травятся фальсифицированными лекарствами, либо не получают от них своевременной помощи.

«Мы должны навести порядок на этом рынке. С одной стороны, пора прекратить позволять ввозить в Украину препараты сомнительного качества, с другой - должны быть усилены меры по борьбе с подпольными производствами фальсификата», - заявил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер-министр поручил Министерству здравоохранения, Минэкономразвития и правоохранительным органам внести проработанные согласованные предложения.

В-третьих, заявил А.КЛЮЕВ, необходимо создать максимально благоприятные условия для развития фармацевтической отрасли в Украине. По его словам, правительство и парламент должны сделать все, чтобы отечественные производители кардинально увеличили объемы и номенклатуру произведенной продукции, чтобы не только максимально обеспечивать внутренний рынок, но и наращивать объемы экспорта. Первый заместитель главы правительства Украины также обратился к отечественным производителям с призывом подготовить свои предложения относительно развития отрасли, а к представителям иностранных компаний - строить свои производства именно в Украине.

«Правительство готово предоставить льготы для новосозданных производств, в том числе на ввоз нового высокотехнологического оборудования. Но это должно быть самое лучшее оборудование. Мы будем оперативно выделять необходимые участки земли и ускорять бюрократические процедуры. Мы уже сделали очень много для упрощения открытия новых предприятий и строительства новых заводов. Но они должны открываться именно в Украине. Мы готовы создавать вам все необходимые условия. Нам нужны новые рабочие места и новые эффективные производства. Это не только новые налоговые поступления, но и повышение качества продукции, и возможность снижения цен на лекарства для наших граждан», - заявил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер-министр поручил до конца месяца собрать крупных производителей отрасли для наработки согласованных предложений. Он также обратился к посредникам, которые работают на украинском рынке, с призывом вкладывать заработанные средства в открытие новых фармацевтических производств, таким образом, превращаясь из импортеров в отечественных производителей.