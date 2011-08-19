Фонд Ахметова начинает борьбу с туберкулезом на Николаевщине

Сегодня, 19 августа 2011 года, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Николаевским областным советом, Николаевской областной государственной администрацией и фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, документ подписан в рамках реализации программы фонда «Остановим туберкулез в Украине», которая осуществляется при поддержке Глобального фонда для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.

На церемонии подписания Меморандума директор фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Анатолия ЗАБОЛОТНОГО отметил, что на Николаевщине - одни из самых высоких показателей относительно заболеваемости туберкулезом. «Николаевская область – первая, с которой мы подписываем меморандум. До этого, еще в 2007 году, фонд Рината Ахметова начал борьбу с эпидемией туберкулеза в Донецком регионе, запустив пилотную программу. Также до 2010 года, до подписания грантового соглашения с Глобальным фондом, мы реализовали ряд всеукраинских проектов по борьбе с туберкулезом," - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Директор фонда подчеркнул, что получив одобрение и доверие международного сообщества, эта мастшабная программа "зайдет во все области Украины".

"Наша цель – преодолеть эпидемию туберкулеза раз и навсегда. Для этого в Николаевской области, в частности, будет создано отделение для лечения больных с устойчивыми формами туберкулеза. С 2013 года и до окончания программы в 2015 г. мы будем ежегодно закупать препараты для 120 больных, всего на 360 больных в общей лечебной сети за 3 года и для 120 - в тюремной системе. Также будет оснащена лабораторная сеть, а кадры будут обучены по новой схеме. Из необходимого оборудования закупим и установим шкафы биологической безопасности, автоклавы, боксы для хранения и транспортировки биологического материала,» - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Основными направлениями и задачами по сотрудничеству станут: эффективно работающая Национальная и региональная программы по борьбе с эпидемией туберкулеза; эффективная лабораторная диагностика туберкулеза; ведение случаев туберкулеза соответственно международным стандартам Всемирной организации здравоохранения; улучшение кадрового потенциала фтизиатрической службы; эффективно работающая система мониторинга и оценки в сфере туберкулеза; эффективная система выявления и лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ; развитие потенциала государственной системы для эффективной борьбы с туберкулезом.