В Черниговской области учреждения здравоохранения укомплектованы на 35%

В Черниговской области заведения здравоохранения укомплектованы менее чем на 35%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод сделали члены постоянной комиссии Черниговского облсовета по вопросам здравоохранения и защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС.

По информации начальника отдела кадров Управления здравоохранения облгосадминистрации Тамары КУДРИК, на конец 2006 года в заведениях здравоохранения области работало 4007 врачей. „Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения составляет 34,5% при среднеукраинском 41,6%. Среднерайонный показатель обеспеченности врачами - 20,4%”, - уточнила она.

Самый низкий уровень укомплектованности врачами в Талалаевском, Ичнянском, Бахмачском и Рипкинском районах. Из 27 существующих сельских участковых больниц в 5-ти должность врача вакантна. Также ухудшилась и укомплектованность врачами сельских амбулаторий (из 94 сельских врачебных амбулаторий в 37 совсем нет врачей). Но самая сложная ситуация с кадровым обеспечением в фельдшерско-акушерских пунктах. Так, из 722 фельдшерско-акушерских пунктов 117 нуждаются в укомплектовании фельдшерами. „Кадровая ситуация в медицинской сфере области осложняется также и тем, что 22% работающих врачей - пенсионного возраста”, - отметила Т.КУДРИК.

Для улучшения ситуации с медицинскими кадрами Управление здравоохранения ОГА направило по целевому приему в медицинские вузы Украины 77 выпускников из сельской местности области и 16 выпускников, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Постоянная комиссия облсовета рекомендовала управлению здравоохранения облгосадминистрации первоочередно направлять молодых специалистов-выпускников медицинских вузов в заведения здравоохранения сельской местности.