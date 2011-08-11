Из-за обжалования результатов тендера дети с гемофилией остались без лекарств

Поставки в Украину препаратов фактора крови для больных гемофилией детей задерживается на два месяца из-за обжалования результатов тендера их закупок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель правления Всеукраинского общества гемофилии Александр ШМИЛО и главный гематолог и трансфузиолог Украины Василий НОВАК.

Как отметил А.ШМИЛО, после оперативного проведения тендерных закупок поставки препаратов должны были начаться уже на этой неделе, но из-за жалобы, которую получил Антимонопольный комитет Украины от одного из участников торгов, не согласного с результатами конкурса, поставки лекарств были приостановлены.

В то же время он отметил, что сегодня ситуация изменилась, поскольку жалоба была отозвана, однако из-за инцидента проблема остается, поскольку дети не смогут получить своевременное лечение.

По данным В.НОВАКА, в Украине на учете в реестре больных 2 тысячи 660 пациентов, из которых 600 детей. Он отметил, что это самые тяжелые формы гемофилии.

“Наш министр АНИЩЕНКО провел встречу с представителями производителей, обсуждался вопрос, который в Украине стоит остро - вопрос обеспечения больных гемофилией лекарствами. Благодаря этим переговорам отозвана жалоба и будет закуплен препарат”, - сообщил В.НОВАК, отметив, что по всем нормам процедур препараты «Фактор фон Виллебранда», о которых идет речь, начнут поступать не раньше, чем через два месяца. А на это время медики рассчитывают на благотворительную помощь в обеспечении лекарствами больных гемофилией, за которой они обратились к международным организациям.

В связи с указанным, главный гематолог и трансфузиолог Украины высказался за необходимость сократить сроки рассмотрения жалоб в АМКУ.

“Наше законодательство не позволяет регулировать процессы закупки лекарственных средств тем, кто должен этим заниматься, а этим должно заниматься Министерство здравоохранения. Я думаю, что нужно будет обращение в Антимонопольный комитет, чтобы ускорить рассмотрение таких жалоб. Потому что по законам Украины любая фирма может подать жалобу, и прекращаются все торги на неопределенный период, и так может тянуться очень долго”, - объяснил он.

В.НОВАК предлагает рассматривать жалобы не более 5 дней с привлечением главных специалистов по данному вопросу, которые компетентно определят, отклонить или удовлетворить ту или другую из них.

Он сообщил, что в этом году на закупку препаратов для детей, больных гемофилией, из госбюджета выделено 30 млн. грн., на закупку препаратов взрослым больным - 38 млн. грн. и 10 млн. грн. – на закупку по линии Национальной Академии медицинских наук.

“Необходимо констатировать, что перечень препаратов, зарегистрированных в Украине, позволяет оказывать неотложную медицинскую помощь и проводить оперативное вмешательство в плановом порядке. Но их не достаточно и нужно в 6-8 раз больше, чем есть на сегодняшний день”, - отметил специалист.

“В некоторых государствах расчет потребности в препаратах очень простой. Есть 10 млн. населения – две единицы на каждого гражданина государства. К сожалению, у нас сегодня обеспечение не более 0,2 единицы”, - констатировал В.НОВАК.

По данным Минздрава Украины, сегодня в рамках реализации государственных программ по обеспечению лекарствами детей и взрослых, больных гемофилией, большинство торгов уже проведено.

По проведенным процедурам закупок уже действуют или находятся на стадии заключения в целом 8 договоров на общую сумму почти 23 млн. грн. При этом удалось достичь экономии бюджетных средств в объеме около 7 млн. грн. или 24,2%.

По данным Минздрава, поставки по наименованиям «Эптаког-альфа активированный (рекомбинантный фактор VIIa» и «Эптаког-альфа активированный (рекомбинантний фактор VIIa)» будут осуществлены уже до 15 августа этого года.

Сегодня в рамках реализации государственных программ по обеспечению лекарствами детей и взрослых, больных гемофилией, объявлены и проводятся процедуры закупок 10 наименований лекарственных средств. Осуществлено раскрытие тендерных предложений по всем предусмотренным торгам на общую сумму 68 545 804 грн.