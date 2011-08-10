Погода на завтра: дожди обещают по всей Украине

На завтра в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 11 августа будет переменная облачность. Ночью в большинстве северных и центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами сильные, днем на севере Левобережья и Одесской области местами кратковременные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях местами 5-9° тепла, днем 19-24°, в Полтавской, Одесской и Николаевской области - до 28°; в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и восточных областях ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киевской области завтра будет переменная облачность. Ночью дождь, местами сильный, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

В столице переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

10 августа температура воды в Черном море 19-24°, в Азовском море 24-26°, в Днепре в районе Киева 22°.