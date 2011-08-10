Правительство отменило распоряжение о НДС на некоторые товары медицинского назначения

Правительство отменило распоряжение о налоге на добавленную стоимость на некоторые товары медицинского назначения, в том числе памперсы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время посещения детского сада № 550 в Киеве.

"Вчера правительство отменило распоряжение, подготовленное Минздравом, о введении налога на добавленную стоимость на некоторые товары медицинского назначения, в том числе на памперсы. Сейчас поручено всем контролирующим органам проверить, чтобы продавцы вернулись к тем ценам, которые были", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время глава правительства подчеркнул, что проблема непрозрачного и несправедливого ценообразования на импортные лекарства, товары широкого потребления остается, и Кабмин работает над ее решением. Принципиально проблема решается путем создания условий для развития отечественного производства соответствующих товаров и прозрачного ценообразования на основе свободной конкуренции отечественных и импортных товаров.

При этом он добавил, что в Украине будут построены предприятия по производству одноразовых детских подгузников. По словам премьер-министра, реальная стоимость памперсов в 5-6 раз ниже цены, по которой они продаются в Украине.

Премьер-министр Украины также сообщил, что поручил Министерству здравоохранения и фискальным органам провести консультации с импортерами лекарств, товаров медицинского назначения, чтобы найти компромиссное решение в интересах потребителей таких «чувствительных» для украинских семей товаров. В то же время он поручил пресечь попытки нажиться на согражданах, необоснованно завышая цены.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС.

Фонд «АнтиСПИД» выразил обеспокоенность этим решением правительства, поскольку, считают в фонде, это приведет к подорожанию презервативов. Согласно информации фонда, Украина остается одной из наиболее пораженных эпидемией ВИЧ/СПИД стран Европы. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения страны в возрасте 15-49 лет). На сегодняшний день наша страна – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ.

Кроме того, от нововведений могут пострадать и семьи с маленькими детьми – из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, весы – в частности и для взвешивания младенцев.

Также в список не вошли другие позиции, которые задевают интересы сотен тысяч людей, – например, медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для предоставления медицинской помощи ,заявляют в Фонде Елены Пинчук «АнтиСПИД».

Кроме того, в Ассоциации производителей и импортеров медицинских изделий заявили, что в результате введения правительством НДС на медицинские изделия стоматологические услуги в Украине подорожают, по меньшей мере, на 20%.