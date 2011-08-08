В Киеве обезврежена международная группировка наркоторговцев. Среди задержанных - известный киевский музыкант

В Киеве обезврежена международная группировка наркоторговцев. Среди задержанных иностранцы и известный киевский музыкант, сообщает управление связей с общественностью МВД Украины.

По данным милиции, утром в субботу, 6 августа, в Киеве началась спецоперация по обезвреживанию организованной преступной группы наркоторговцев с международными связями. Столичный УБОП совместно с работниками главка милиции Киева и Киевской области провели серию обысков и задержаний. Всего в руках правоохранителей оказалось семь человек. Изъято большое количество наркотиков и оборудование подпольной лаборатории.

Оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, которое расследует ГУМВД Украины в городе Киеве. Теперь все фигуранты задержаны, а налаженный ими межрегиональный канал поставок тяжелых наркотиков ликвидирован.

Как выяснилось, возглавляла преступную группу 40-летняя гражданка Германии. В числе соучастников есть еще один иностранец, остальные - жители столицы. Кстати, среди них известный музыкант популярной украинской группы. Среди представителей шоу-бизнеса, в основном молодежи, наркоторговцы и распространяли кокаин и каннабис, так называемую "гидропонику".

Выяснилось, что производство зелья злоумышленники наладили самостоятельно. В одном из сел Киевской области дельцы организовали нарколабораторию. Частный дом оборудовали системами вентиляции и оросительно-капельного полива. Запаслись химикатами, минеральными удобрениями и семенами. Все это изъято. Милиционеры выявили здесь 70 кустов каннабиса и 15 килограммов уже готовой марихуаны.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. С ними проводят следственные действия и проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории города Киева и Украины.

Как сообщает ЛИГАБизнесИнформ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, задержанный музыкант - участник рок-группы Green Grey. Участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.