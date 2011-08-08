Магнитные бури в августе

Самая сильная за последние пять лет магнитная буря началась на Земле в ночь на субботу 6 августа.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева.

"Буря началось около 22.00 по московскому времени 5 августа и имела характер удара: амплитуда колебания магнитного поля за несколько десятков минут увеличилась от уровня Кр = 2 (3 балла по 10-балльной шкале) до уровня Кр = 8 (9 баллов)", - говорится в сообщении лаборатории.

По словам ученых, последний раз буря подобной силы произошла в ночь на 15 декабря 2006 года после серии вспышек самого высокого класса мощности - Х - последней серии прошедшего солнечного цикла.

Как сообщалось, в ближайшие 18 месяцев на Земле ожидается самая сильная за последние полтора века магнитная буря, вызванная масштабными вспышками на Солнце.

В августе будет штормить в такие дни:

10.08 - с 08.00 до 11.00

13.08 - с 21.00 до 23.00

14.08 - с 16.00 до 18.00

17.08 - с 12.00 до 14.00

22.08 - с 02.00 до 05.00

25.08 - с 17.00 до 19.00

29.08 - с 07.00 до 13.00

31.08 - с 21.00 до 23.00