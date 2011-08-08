Магнитные бури в августе
В выходные началась самая мощная за 5 лет
Самая сильная за последние пять лет магнитная буря началась на Земле в ночь на субботу 6 августа.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева.
"Буря началось около 22.00 по московскому времени 5 августа и имела характер удара: амплитуда колебания магнитного поля за несколько десятков минут увеличилась от уровня Кр = 2 (3 балла по 10-балльной шкале) до уровня Кр = 8 (9 баллов)", - говорится в сообщении лаборатории.
По словам ученых, последний раз буря подобной силы произошла в ночь на 15 декабря 2006 года после серии вспышек самого высокого класса мощности - Х - последней серии прошедшего солнечного цикла.
Как сообщалось, в ближайшие 18 месяцев на Земле ожидается самая сильная за последние полтора века магнитная буря, вызванная масштабными вспышками на Солнце.
В августе будет штормить в такие дни:
10.08 - с 08.00 до 11.00
13.08 - с 21.00 до 23.00
14.08 - с 16.00 до 18.00
17.08 - с 12.00 до 14.00
22.08 - с 02.00 до 05.00
25.08 - с 17.00 до 19.00
29.08 - с 07.00 до 13.00
31.08 - с 21.00 до 23.00