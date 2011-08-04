На завтра синоптики дождей не обещают
16:31, 04 августа 2011Страна
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В Киеве днем - 20-22°
Завтра, 5 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, местами небольшой кратковременный дождь будет только в восточной части. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет составлять 8-13°, днем 18-23°, на Закарпатье до 28°; в южной части ночью 11-16°, на Южном побережье Крыма до 20°, днем 22-27°.
В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 18-23°; в столице ночью 10-12°, днем - 20-22°.
Сегодня, 4 августа, температура воды в Черном море 22-26°, в Азовском море 25-28°; в Днепре возле Киева - 22°.
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