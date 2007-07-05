Ривненская детская больница получила оборудования для вентиляции легких

Представители Международного благотворительного фонда «Украина 3000» во главе с председателем наблюдательного совета Фонда Екатериной ЮЩЕНКО посетили сегодня Ривненскую областную детскую клиническую больницу и передали ей оборудование для искусственной вентиляции легких.

Как сообщили УНИАН в Фонде, они посетили отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, ознакомились с его работой.

Главный врач Ривненской областной детской клинической больницы Михаил ТОМИЦКИЙ рассказал о программе неонатальной помощи и выхаживания детей с критически низкой массой при рождении, внедренной в заведении. Также гости посетили отделение патологии новорожденных.

В мероприятии также приняли участие заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н.Амосова АМНУ Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, директор программы «От больницы к больнице» Вера ПАВЛЮК, председатель Ривненской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, первый заместитель председателя облсовета Валентин КОРОЛЮК, Ривненский городской председатель Виктор ЧАЙКА, представители местной власти.