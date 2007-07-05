Минобороны планирует увеличить количество мобильных госпиталей

Министерство обороны Украины до конца года планирует увеличить количество мобильных госпиталей с трех до пяти. Об этом министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, «это уже третий мобильный госпиталь, который развернут в ВСУ: первый был развернут в Виннице, второй – во Львове, третий – здесь, в Одессе». А.ГРИЦЕНКО добавил, что до конца года будут развернуты еще два мобильных госпиталя - в Харькове и Севастополе.

Министр сообщил, что эти мобильные госпитали обеспечат украинскую армию высоким уровнем мобильности на случай ведения боевых действий или чрезвычайных ситуаций.

По словам А.ГРИЦЕНКО, создание таких госпиталей является достижением для всей страны, поскольку они оснащены аппаратурой, которая позволяет выявлять возбудители опасных болезней, своевременно и намного быстрее, чем это было раньше, определять наиболее эффективные лекарства, и тем самым спасать жизни людей – гражданских и военных.

Министр также сообщил, что в этом году еще будут осуществлены внезапные проверки этих госпиталей, чтобы проверить их готовность к выполнению задач.

«Это плановая работа, которая никоим образом не связана с выборами», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В свою очередь, министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ отметил, что эти госпитали оснащены современной аппаратурой и в состоянии выполнять поставленные задачи. «Я уверен, что это наше общее дело, потому что в случае чрезвычайных ситуаций или боевых действий гражданские медики будут сотрудничать с военными», - сказал Ю.ГАЙДАЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО находится с рабочей поездкой в Одессе. В Одесском гарнизоне министр ознакомится с практической фазой сбора руководящего состава Военно-медицинских клинических центров Департамента здравоохранения Минобороны, а также примет участие в церемонии открытия Военно-медицинского клинического центра Южного региона и вручит медицинским работникам этого Центра реанимационный автомобиль.