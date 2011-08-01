Уволили председателя Госслужбы по противодействию ВИЧ/СПИДу

О причинах не сообщается

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Александра ФЕДЬКО от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям. Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства. О причинах освобождения не сообщается.

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