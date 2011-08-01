Правительство разрабатывает механизм для повышения зарплат врачам и медперсоналу
Азаров: Зарплата медикам будет повышаться. Медики, например, жалуются, что они отстали от педагогов, которым предусмотрен целый ряд надбавок. Сейчас будем думать, как устранить эту диспропорцию...
Правительство разрабатывает механизм для повышения зарплат врачам и медицинскому персоналу.
Об этом, как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, сказал премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе посещения городской больницы №1 им. М.И.Пирогова в Севастополе.
"Зарплата медикам будет повышаться. Медики, например, жалуются, что они отстали от педагогов, которым предусмотрен целый ряд надбавок. Сейчас будем думать, как устранить эту диспропорцию", - отметил глава правительства.
Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство перенесло сроки повышения заработной платы в бюджетной сфере с 1 октября нынешнего года на 1 сентября. "Мы постараемся до конца года принять несколько решений, которые позволят поднять уровень заработной платы", - подчеркнул премьер-министр.