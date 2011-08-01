Правительство разрабатывает механизм для повышения зарплат врачам и медперсоналу

Правительство разрабатывает механизм для повышения зарплат врачам и медицинскому персоналу.

Об этом, как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, сказал премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе посещения городской больницы №1 им. М.И.Пирогова в Севастополе.

"Зарплата медикам будет повышаться. Медики, например, жалуются, что они отстали от педагогов, которым предусмотрен целый ряд надбавок. Сейчас будем думать, как устранить эту диспропорцию", - отметил глава правительства.

Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство перенесло сроки повышения заработной платы в бюджетной сфере с 1 октября нынешнего года на 1 сентября. "Мы постараемся до конца года принять несколько решений, которые позволят поднять уровень заработной платы", - подчеркнул премьер-министр.