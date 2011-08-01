Как приготовить дома суперполезный кефир

Кисломолочный продукт – отличный напиток, который налаживает работу желудочно-кишечного тракта и отлично охлаждает. Но если вы не доверяет производителям, которые предлагают кефир, попробуйте приготовить его самостоятельно дома. Это не так уж и сложно.

Кефир «Домашний»

Приготовим: 1 л молока, 100 г кефира

1.Молоко наливаем в алюминиевую кастрюлю и нагреваем на медленном огне, но не кипятите!

2.Как только над молоком поднялась «шапка», снимите ее с огня и поставьте в темное холодное место. Например, в холодильник или погреб.

3.Как только молоко остынет, переливаем в бутыль, добавляем кефир (выбирайте для этой цели кефир, который имеет самый маленький срок хранения). Емкость закрываем крышкой и ставим с теплое место, например, на балкон. И оставляем на 10-18 часов.

4.Полученную смесь ставим на 2-3 часа в холодильник и только после этого разливаем по чашкам, чтобы наслаждаться вкусом.

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