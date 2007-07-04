В Кременчуге будут судить членов медкомиссии

Прокуратура Полтавской области передала в суд уголовное дело, возбужденное по факту нанесения служебными лицами медико-социальной экспертной комиссии № 2 города Кременчуга материального ущерба на сумму 2,5 млн. грн. Управлению Пенсионного фонда Украины в области.

Об этом УНИАН сообщил начальник следственного отдела прокуратуры Полтавской области Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, прокуратурой Полтавской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам хищения чужого имущества путем мошенничества в особо крупных размерах, изготовления и использования поддельных документов и служебной небрежности служебными лицами МСЭК № 2 Кременчуга.

Работники данной медико-социальной экспертной комиссии с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием на протяжении 1998-2006 годов по просьбе граждан за денежное вознаграждение в гривнях и долларах США незаконно изготовили более 390 фиктивных выдержек из актов осмотра людей и справок о назначении групп инвалидности. Граждане, не проходя комиссию и не имея права на пенсию по инвалидности, предоставляли поддельные документы в Управления Пенсионных фондов Украины в Автозаводском, Крюковском районах г. Кременчуга, г. Комсомольска, Кременчугского, Семеновского и Козелецкого районов Полтавской области, по которым им незаконно назначалась, насчитывалась и выплачивалась пенсия по инвалидности.

В результате Управлению Пенсионного фонда Украины в Полтавской области был нанесен материальный ущерб на сумму 2,5 млн. грн., из которых свыше 1 млн. грн. возмещено во время следствия, эта работа продолжается.

В настоящее время данное уголовное дело направлено в Автозаводской районный суду г. Кременчуга для рассмотрения по существу. К уголовной ответственности по делу привлечены 6 человек.