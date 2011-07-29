Церковь нашла альтернативу запрещенному отпеванию самоубийц

Синод Русской православной церкви, который состоялся на днях в Киеве, нашел альтернативу запрещенному отпеванию самоубийц. Он постановил одобрить «Чин молитвенного утешения» для родственников людей, которые по своей воле ушли из жизни, пишет газета «Сегодня».

«Этот чин может быть совершаем многократно, как совершаются панихиды, — всякий раз, когда родственники лица, окончившего жизнь самоубийством, будут обращаться к священнику за утешением в постигшем их горе», - говорится в постановлении Синода.

Также в РПЦ напоминают священникам совершать заочное отпевание тех лиц, которые наложили на себя руки в состоянии психического расстройства. «Самоубийц запрещено отпевать в церкви и хоронить на кладбищах. Однако иногда бывает непонятно — покончил жизнь самоубийством человек или с ним покончили. Например, как с Кирпой. Но душа не может ждать, пока правоохранительные органы найдут истину», — поддерживает решение Синода глава пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата Василий АНИСИМОВ.