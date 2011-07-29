В Тернополе состоялось онлайн-обсуждение проблемы гепатитов

В Тернополе прошел первый всеукраинский баркемп, посвященный борьбе с гепатитом В или С.

Как сообщил организатор акции, руководитель проекта «Поддержка общественной инициативы профилактики и лечения гепатитов «FAQ Гепатит»» Владимир ХАНАС, во время мероприятия ведущие блоггеры, журналисты, общественные активисты и медики со всей Украины рассмотрели новую модель использования социальных медиа для распространения информации и консультирования больных гепатитом. Также участники общения провели благотворительный аукцион, средства от которого поступят на лечение больных гепатитом С. На нем были выставлены художественные работы детей, участвовавших в конкурсе «Остановим гепатит С», который проводился в Тернополе в течение 2 месяцев.

Кроме этого волонтеры начали сбор подписей под письмом в Минздрав о необходимости ускорения разработки и принятия Национальной программы диагностики, лечения и профилактики вирусных гепатитов. Во время баркемпа обсуждались доработки и наработки в этой сфере, среди которых первая бакалаврская работа на тему «Социальный проект «Гепатит рядом»».

Справка УНИАН. Баркемп - сеть конференций, которая создается ее участниками. Конференции открыты для всех, проходят в формате докладов, презентаций, обсуждений.

Название «Баркемп» произошло от мероприятия, которое организовал Тим О`Рейли в Калифорнии в августе 2005 года, участие в этих обсуждениях приняли более 200 человек.

В Украине первый баркемп прошел в августе 2007 года.