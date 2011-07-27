Завтра по всей Украине - грозовые дожди

28 июля в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На западе температура ночью 11-16°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 12-17°). В северных и центральных областях температура ночью 16-21°, днем 24-29°. На остальной территории без осадков, температура ночью 19-24°, днем 29-34°, местами 35-38°.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, ночью местами сильный дождь. Температура ночью по области 16-21°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

27 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-28°; в Днепре возле Киева 24°.