Больных с ВИЧ полностью обеспечат лекарствами в 2012 году

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО рассчитывает, что в 2012 году Украина будет полностью обеспечена антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

При этом министр сказал, что на сегодня таких препаратов в Украине осталось до ноября 2011 года. “До ноября у нас полная обеспеченность препаратами”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

Он отметил, что проблема нехватки препаратов для больных ВИЧ/СПИДом заключается в том, что эти препараты необходимы для 33 тыс. человек, стоящих на учете, а средства выделены только на 25 тыс. человек. “Мы надеемся, что Кабмин и Рада нас поддержат, и мы в следующем году выйдем на полное обеспечение пациентов необходимым ретровирусным лечением”, - сказал А.АНИЩЕНКО.