2000 детей-сирот нашли своих родителей

www.sirotstvy.net – за полтора года этот Всеукраинский портал национального усыновления стал мостиком для 2000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в полноценную семью, к маме и папе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", это отвечает философии фонда - делать все возможное, чтобы ребенок жил в семье, как единственно правильной форме воспитания.

Портал ориентирован на украинские семьи, желающие усыновить ребенка. . Из них 27 тыс. подлежат усыновлению. При этом система выстроена так, что ребенку очень трудно, практически нереально попасть в семью. За годы независимости на фоне уменьшения общего количества детей ежегодно показатель количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки остается стабильно высоким.

На сегодняшний день на портале размещена информация о 10 тыс. детях, подлежащих усыновлению в Украине. Эта информация постоянно обновляется и расширяется благодаря партнеру проекта ВГО «Магнолия» и Государственному департаменту по вопросам усыновления и защите прав детей. В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится. Также пользователи портала имеют возможность получить он-лайн консультацию специалистов: психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

2000 усыновленных детей – это 25 расформированных детских домов. И фонд благодарит за помощь в этом достижении ФК «Шахтер», Службы по делам детей, телеканалы Интер, ЗАО «СК» «Авлита», СТБ, ТРК «Украина», ТОНИС, региональные каналы ТРК «Киев» и 1-й Муниципальный канал (г. Донецк), Интернет-портал www.uaua.info, информагентство УНИАН, сайт КИД. Партнером печатной версии проекта является газета «Сегодня», которая размещает на страницах своего издания информацию о детях, а также полезную информацию и контакты для потенциальных усыновителей.

Вы можете присоединиться к кампании и разместить видео, посвященное теме усыновления, на своих каналах, информационных порталах, в блогах и социальных сетях: http://www.youtube.com/shakhtartv#p/u/0/sQYTEG8VNUI - http://edisk.ukr.net/ (логин: fcshakhtardonetsk; пароль: syrotstvu-net).