Украина будет полностью обеспечена вакцинами

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО прогнозирует, что в ближайшее время Украина будет полностью обеспечена необходимыми вакцинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Это позволит за счет закупок на следующих торгах, которые состоятся в ближайшие три недели, полностью обеспечить вакцинальный комплекс, в отличие от двух предыдущих лет, вакцинами”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

Министр высказал мнение, что это должно быть сделано до ноября 2011 года. В то же время он отметил, что единственной проблемой является обеспечение вакцинами против гепатита В. Этими вакцинами Украина обеспечена только на 60%.