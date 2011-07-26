Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем будет жарко.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 27 июля будет переменная облачность. В западных, большинстве северных, центральных и местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на западе в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с и град. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, в Крыму, Приазовье и на востоке местами 35-38°; в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°).

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°.

В столице переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

26 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре возле Киева 24°.