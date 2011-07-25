СЭС не обеспечила действенный надзор в детских оздоровительных заведениях

В подавляющем большинстве областей Украины органы санитарно-эпидемической службы не обеспечили действенный надзор за соблюдением санитарных норм в детских оздоровительных заведениях.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, ведомством проведены проверки соблюдения прав детей на безопасные условия оздоровления и отдыха.

Результаты прокурорских проверок засвидетельствовали о распространенности нарушений в деятельности органов СЭС. В частности, ослаблен надзор за соблюдением санитарного законодательства органами исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями при организации оздоровления детей. Должным образом не контролируется режим хранения, реализации, качества, безопасности продуктов питания в детских оздоровительных заведениях. Не принимаются действенные меры по устранению причин и условий, которые способствуют нарушениям санитарных норм.

Как следствие, только на протяжении июля 2011 года зарегистрированы массовые пищевые отравления детей во время оздоровления и отдыха. В частности, из детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» г. Севастополя с острой кишечной инфекцией в больницу госпитализированы 74 ребенка, из спортивного лагеря «Колос» в Черниговской области – 21 ребенок. В Запорожскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 18 детей, которые отдыхали в детском оздоровительном лагере «Салют». Причем в день заболевания там прошла проверка органов СЭС, которая нарушений не выявила. По данным фактам прокурорами возбуждены уголовные дела, виновные служебные лица контролирующих органов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на распространение таких случаев, СЭС не выявлялись существенные нарушения в деятельности оздоровительных заведений. В то же время в СМИ сообщалось о приостановке деятельности 22 детских здравниц. Прокурорские проверки засвидетельствовали, что большинство постановлений о временном закрытии формальные, фактически детские лагеря продолжали роботу. В частности, Андрушевской СЭС Житомирской области 14 июля вынесено постановление о временной приостановке на два часа деятельности пищеблоку КП ДОУ «Чайка» для проведения генеральной уборки.

В подавляющем большинстве областей СЭС не обеспечили действенный надзор за соблюдением санитарных норм в детских оздоровительных заведениях.

В частности, постановлением главного санитарного врача г. Ирпень Киевской области от 30 мая запрещено принимать детей сверх установленной вместимости ДОЛ «Дубки» (70 человек). Несмотря на это, в отмеченном заведении до сих пор каждую смену оздоравливаются более 100 детей, что создает угрозу для их жизни и здоровья. Об указанном длительном нарушении известно районной и Киевской областной СЭС. В то же время действенные меры по устранению нарушений закона ими не принимались, информации в правоохранительные органы не направлялись. По данному факту прокуратурой Киевской области 20 июля внесено представление главному санитарному врачу области.

Подобные нарушения в деятельности органов СЭС выявлены прокурорами в АР Крым, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской Тернопольской, Одесской, Херсонской, Черниговской областях, г. Севастополе. По их устранению главным санитарным врачам внесены представления, где поставлен вопрос об ответственности виновных служебных лиц.

В результате ненадлежащего санитарного надзора детей часто кормят продуктами, которые не отвечают требованиям санитарных правил, без сопроводительных документов по их качеству и безопасности.

Так, за нарушение санитарных норм СЭС Ленинского района г. Севастополя временно запрещены эксплуатацию и обращение пищевых продуктов продовольственного склада общества, из которого поставлялись товары в лагерь «Альбатрос». В то же время без устранения нарушений главным врачом СЭС принято решение о возобновлении деятельности указанного предприятия. Незаконное решение опротестовала прокуратура Севастополя, в отношении главного врача районной СЭС начато дисциплинарное производство.

Всего на протяжении июля 2011 года прокурорами возбуждены 7 уголовных дел, по их требованию к дисциплинарной ответственности привлечены более 20 служебных лиц органов санитарно-эпидемиологической службы. Генеральной прокуратурой Украины 22 июля начато дисциплинарное производство в отношении заместителя главного санитарного врача Центральной СЭС Минздрава Украины. О состоянии соблюдения законодательства в этой сфере проинформирован Президент Украины.

Вопрос реализации прав детей на оздоровление и отдых находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.