Федерация глухих начинает ЧМ по спортивному ориентированию

Впервые за годы независимости Украины с 25 по 30 июля в Черкассах состоится Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди спортсменов с недостатками слуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, право проведения чемпионата Спортивная федерация глухих завоевала в борьбе среди многих других стран-членов Международного спортивного комитета глухих в 2009 году, во время проведения ХХІ летних Дефлимпийских игр в Тайване.

Первый Чемпионат мира по спортивному ориентированию проходил в Венгрии в 2006 году.

В течение пяти дней спортсмены будут соревноваться в живописном городском парке «Победы» и лесных массивах сел Геронимовка и Мошны Черкасской области.

В соревнованиях примут участие 99 участников из 15 стран: Украины, Австралии, Австрии, Тайваня, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, США и России.

Национальная сборная команда по спортивному ориентированию представлена 13 спортсменами: семью мужчинами и шестью женщинами