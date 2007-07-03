Родился первый младенец из созревшей в пробирке яйцеклетки

В Канаде родился первый младенец из незрелой яйцеклетки, доведенной до созревания в лабораторных условиях. По словам канадских исследователей, в настоящее время они наблюдают еще за тремя пациентками, забеременевшими при помощи аналогичной процедуры.

Это первые описанные случаи успешного оплодотворения яйцеклеток, созревших in vitro. Отчет об исследовании представлен на проходящей в Лионе конференции по проблемам искусственного оплодотворения.

Обычно для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) используются яйцеклетки, извлеченные из яичников перед началом овуляции. При этом женщины-доноры вынуждены принимать стимулирующие овуляцию гормональные препараты, использование которых может привести к серьезным побочным эффектам.

К заморозке яйцеклеток для ЭКО часто прибегают пациентки с онкологическими заболеваниями, которым грозит бесплодие после химиотерапии. В то же время при некоторых формах рака гормональные стимуляторы овуляции могут ускорить рост опухоли и повысить вероятность образования метастазов. Отсрочка начала химиотерапии для сохранения яйцеклеток также может увеличить риск неблагоприятного исхода лечения.

Впрочем, как указывают исследователи из канадского университета МакГилла, женщины с онкологическими заболеваниям к их исследованию не привлекались. Все участницы эксперимента страдали поликистозом яичников – заболеванием, при котором созревающие яйцеклетки не выходят из фолликулов и перерождаются в кисты. При такой патологии стимуляция яичников часто оказывается неэффективной, поэтому дозревание яйцеклетки в лаборатории остается для пациентки единственной возможностью забеременеть .

Из 20 участниц, которым были имплантированы оплодотворенные яйцеклетки, забеременеть смогли только четыре. Одна из этих женщин уже родила здорового младенца, трое других по-прежнему остаются под наблюдением.

По словам представителя Британского общества искусственного оплодотворения Лоуренса Шоу, высокий процент неудачных исходов говорит о том, что новый способ оплодотворения требует большего числа попыток и большего расхода эмрионов. Тем не менее, полагает Шоу, новая техника искусственного оплодотворения может оказаться наиболее предпочтительной в тех случаях, когда стандартная процедура ЭКО невозможна или связана с повышенным риском осложнений.

Lenta.ru