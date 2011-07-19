В Украине появятся учебники для детей с синдромом Дауна

Первые 500 учебников для детей с синдромом Дауна, которые помогут им научиться произносить слова, составлять предложения и читать тексты, будут готовы в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Всеукраинской благотворительной организации “Даун синдром” Сергей КУРЬЯНОВ сегодня на брифинге во время запуска печати партии учебников в издательстве «Вистка».

«Учебники получат семьи с детьми, имеющими синдром Дауна, педагоги, которые работают с такими детьми, а также приемные дома. Но это еще пилотный проект, - сказал C.КУРЬЯНОВ. – Вскоре на сайте нашей организации появится электронная версия пособия, которая будет доступная каждому бесплатно».

Он также сообщил, что в сентябре пройдет серия тренингов для родителей, у которых дети с синдромом Дауна.

Программу учебников разработала международная организация Down Syndrom Education International. Эффективность программы такова, что 8 из 10 детей с синдромом Дауна, которые ее прошли, могут читать и пересказывать тексты на уровне среднестатистического школьника. Средства на создание украинской версии собрали во время благотворительной акции «Серебряная монетка», которая проходила в течение 2 месяцев на территории всей Украины.

По статистике, в Украине ежегодно рождается около 400 детей с синдромом Дауна. При условии надлежащего образования, психологической и медицинской поддержки, они могут вырасти полноценными членами общества.