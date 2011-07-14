Погода на завтра

15 июля в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в Крыму, а днем и на крайнем западе страны местами ожидается кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с.

Ветер на протяжении суток переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°; днем 28-33°, в южной части местами 35°, в Карпатах 20-25°.

В Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 16-21°, днем 28-33°. По г. Киеву температура ночью около 20°, днем 30-32°.

14 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°; в Днепре возле Киева 23°.