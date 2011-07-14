Центры экстренной медпомощи - приоритет реформ в отрасли

Министерство здравоохранения называет одной из первоочередных задач реформирования отрасли создания центров экстренной медицинской помощи, которые должны быть построены по принципу единого медицинского пространства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на министра Александра АНИЩЕНКО.

«Мы должны создать единую систему экстренной медицинской помощи – центры экстренной медицинской помощи, дополнительные пункты базирования скорой помощи – чтобы впоследствии достичь европейских стандартов оказания помощи. Но главное не только, чтобы скорая помощь приезжала своевременно, но и чтобы она была оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами, чтобы спасать жизнь человека», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Он отметил, что правительство выделило на закупку реанимобилей и машин скорой помощи для пилотных регионов 200 млн. грн., и Минздрав рассчитывает потребность дополнительных средств на оснащение экстренной медицинской помощи во всех регионах Украины.

«Главная задача изменений в сфере здравоохранения – улучшение качества и доступности медицинской помощи для пациента и улучшения условий труда, в том числе обеспечение необходимым оборудованием и лекарствами, медицинских работников», – подчеркнул министр.

По словам А.АНИЩЕНКО, реализация пилотных проектов по реформированию системы здравоохранения в соответствии с недавно принятым Верховной Радой Законом «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве» предусматривает структурно-организационное распределение первичной, вторичной и третичной медицинской помощи.

Как отметил министр, именно развитие первичной медицинской помощи является на сегодня приоритетом в развитии отрасли.

«До конца года мы должны в пилотных регионах создать центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), и с начала 2012 года перейти на новый механизм финансирования. Но создание центров ПМСП должно проходить не формально, а таким образом, чтобы медицинская помощь стала ближе к пациенту, и он почувствовал улучшение», - добавил он.