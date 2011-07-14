Лекарства для украинцев должны быть качественными и доступными

Государство обязано обеспечить население качественными и доступными лекарствами и навести порядок на фармацевтическом рынке.

Об этом на расширенном заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявила его председатель, народный депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева.

«По итогам 2010 г. объем украинского фармацевтического рынка в ценах производителя, составил 22,4 млрд. грн.,превысив показатель за аналогичный период преды­дущего года на 15,6%. Украина занимает четвертую позицию среди стран пост-советского простаранства по уровню потребления лекарств на душу населения после России, Белоруси и Узбекистана. Анализ ценовой ситуации на фармацевтическом рынке, свидетельствует о том, что цены как на импортные, так и на отечественные лекарства за последнее десятилетие возросли более, чем в 3 раза», - сказала Бахтеева.

Политик сообщила, что за четыре месяца 2011 года объем фармацевтического рынка в ценах производителя достиг 7,6 млрд. грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 21%.

«Несмотря на то, что у нас 120 производителей лекарств – Украина остается импортозависимым государством. Три четверти объема всего фармацевтического рынка как в прошлом году, так и в этом (76%) занимают импортные препараты. Как правило, цены на них в 3-5 раз выше, чем на отечественные аналоги», - подчеркнула Татьяна Бахтеева.

«Анализ ценовой ситуации на фармацевтическом рынке, проведенный нашим Комитетом, свидетельствует о том, что цены, как на импортные, так и на отечественные лекарства за последнее десятилетие возросли более, чем в 3 раза. К сожалению, Минздрав при проведении госзакупок покупает лекарства по еще более высоким ценам, которые навязывают посредники. Народные депутаты - члены нашего Комитета занимались изучением этого вопроса, и фактически доказали, что цены на лекарства в процессе госзакупок завышались многократно» - заявила Бахтеева.

Народный депутат сказала, что Государственная таможенная служба должна срочно рассмотреть и решить вопрос о выделении отдельного терминала для таможенного оформления лекарственных средств. Это сократит время ожидания таможенного оформления. Кроме того, создание в этом терминале трех зон с температурным режимом: 2-8º С, 8-15º С и 15-25º С, позволит обеспечить надлежащие условия хранения лекарств.

«Мы должны быть уверены в качестве и безопасности каждой таблетки, каждой ампулы лекарственных средств, вакцин попадающих на наш рынок и используемых для лечения наших граждан,» - подчеркнула парламентарий.

Бахтеева сказала, что на следующей сессии Верховной Рады, возглавляемы ею Комитет добьется принятия законопроекта о полном и тотальном запрете рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок, который уже принят в первом чтении.

«В 1 квартале 2011 года фармацевтические компании суммарно инвестировали в рекламу лекарств на телевидении, в прессе и на радио 752 млн грн. Это на 38% больше предыдущего года. Этой суммы хватило бы, чтобы в полном объеме профинансировать государственные программы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом», - уточнила Бахтеева.

По ее словам, в сентябре также будет принят в целом законопроект №7146, которым вводится термин «фальсифицированное лекарственное средство» и предусматривается уголовная ответственность за распространение фальсифицированных лекарств.

Также по инициативе Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины в 2010 году государством впервые были выделены средства для дооснащения лабораторий трех территориальных инспекций в наиболее активных с фармацевтической точки зрения регионах Украины: Киевская, Донецкая области и АР Крым. «Выделенные средства – 65 млн. грн. позволили провести дооснащение этих лабораторий, заменить устаревшее оборудование и привести их материально-техническую базу к требованиям, предъявляемым Всемирной организацией здравоохранения» - сказала Бахтеева.

Нардеп отметила, что Украина должна изучить возможность введения льготной 10%-ной ставки НДС на лекарственные препараты, которые завозяться из зарубежа. А также на необходимости ревизии перечня лекарственных средств, которые согласно с постановленим Кабмина от 2003г. имеют нулевую ставку НДС. «Речь не идет о полной отмене льготной ставки НДС, а об оптимальной ставке, которая не будет иметь большого влияния на цену, но которая сделает невыгодным ее завышение до таможенного оформления,» - уточнила Бахтеева.

Парламентарий уверена: сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы сделать фармацевтический рынок Украины цивилизованным. «Этот вопрос находится под постоянным контролем Президента Украины Виктора Януковича и над его решением должны работать не только структуры здравоохранения, но и таможенные, налоговые и правоохранительные органы,» - подытожила Татьяна Бахтеева.