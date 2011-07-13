Украина наконец-то закупит вакцины

Правительство дополнительно выделило Министерству здравоохранения Украины 35 млн. 200 тыс. грн. на закупку вакцин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, использование этих средств обсуждалось на заседании Постоянной рабочей группы по вопросам профильного сопровождения государственной закупки вакцин, термоиндикаторных карточек и оборудования по программе «Иммунопрофилактика населения».

В частности, было принято решение закупить на дополнительно выделенные средства три вакцины, которые используются для прививок младенцев, а именно: вакцину для профилактики коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка; комбинированную вакцину для профилактики коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и полиомиелита (инактивированная); вакцину для профилактики гепатита В.